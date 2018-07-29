Muharrem İnce’den canlı yayında flaş açıklamalar!

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İnce, 'Koltuk derdinde değilim. Türkiye'nin kaderi 1250 arkadaşımızın elindedir' dedi. İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylatacağını ilan etti.

Geçtiğimiz 24 Haziran seçimleri için CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Halk TV’de katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. İnce, “Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kılıçdaroğlu gitsin İnce gelsin böyle hiçbir şey değişmez. Zihniyetin değişmesi lazım. Bakın şu anda 100 milletvekili Anadolu’da, il il geziyorlar. Ekonomiyi anlatmıyorlar, rahibi anlatmıyorlar. Kurultay delegelerini ikna peşindeler şu anda. İmza verdin, imzanı geri çek. Bu iş ayağa düştü biz bunu değiştireceğiz” dedi.

“SES KAYITLARI, MESAJLAR VAR”

Delegelere teklifte bulunulduğunu ileri süren İnce, “Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez, zihniyetin değişmesi lazım. Şu an kurultay delegelerini ikna peşindeler. Bu ayıp, utanıyorum bundan. ‘İmzanı geri al’ diyorlar. Genel Başkan’a isterse kurultay delegelerine yapılan teklifleri gösterebilirim. Ses kayıtları, mesajlar var” şeklinde konuştu.

GÜMÜŞHANE’YE GİTMEYENLER GÜMÜŞHANE’DE

Muharrem İnce parti genel merkezini, “13 şehre gidemedim. Bu gidemediğim illerden biri Gümüşhane. Gümüşhane’ye cumhurbaşkanı adayı gidemedi peki kampanya döneminde bir tane parti meclisi üyesi gidebilirdi, gitmemiş. Ama bugün Gümüşhane’de milletvekilleri var. İmza veren delegeleri ikna etmek için gitmişler” sözleriyle eleştirdi.

“900-1000 imza ile olmalı”

Kurultay süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan İnce, “Önümüzde ‘Yerel seçimler var kurultay yapılmaz’ diyorlar, İYİ Parti, Ak Parti yapıyor, biz neden yapmıyoruz? 500, 600 imza ile değil 900-1000 imza ile olmalı. Hepsini yarın saat 10:00’da noterlere çağırıyorum. Yarın 1250 arkadaşımız imza vermezse, benim yapabileceğim bir şey yok. Ben çekilirim kenara. 50 günde neler yaptık, 500 günde neler yapabiliriz, varın siz düşünün. Yapacağımıza, başaracağımıza inanıyorum. Türkiye’nin kaderi bin 250 delegenin vicdanına bağlı” dedi.

“Sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim”

Delegelere seslenen İnce, “1250 arkadaşıma sesleniyorum: Kılıçdaroğlu’nu da, İnce’yi de, belediye başkanını da dinlemeyin. Bunların hepsinin bir hesabı vardır. Sokağa çıkın, sokak ne diyor onu dinleyin. Bir milyon 250 bin üyemiz var. Oyumuz 15 milyon… Sokağa çık sor, sokak ne diyorsa onu yap güzel kardeşim. Sokak sana değiştir diyorsa yarın git imzanı ver” ifadelerini kullandı.

‘1250 İMZA’ SÖZLERİNE DÜZELTME

İnce, daha sonra 1250 imza sözlerine açıklama getirdi. Yanlış anlaşıldığını ifade eden İnce, “1250 delegenin hepsi imza versin. 1000 delege, 900 delege imza versin. Şöyle mi oldu ağzımdan ‘1250 delege imza vermezse kenara çekilirim.’ Böyle bir söz mü çıktı ağzımdan? Öyle demedim. 1250'nin 1250'si de imza verirse daha doğru olur bu. 1000 olsun. Ben 1000 imza bekliyorum. 800-900 olsun. Tartışmalı bir durum olmasın” diye konuştu.

ERDEM VE BERBEROĞLU AÇIKLAMASI

İnce, Eren Erdem ve Enis Berberoğlu ile ilgili de “Dokunulmazlıkların kaldırılmasında ‘Evet’ oyu verenlerin vebali vardır Enis Berberoğlu’nun üzerinde. Ben ‘hayır’ oyu verdim. O zaman konuştuk, ‘bakın ilk HDP’lileri sonra CHP’lileri hapse atarlar’ dedim. Eren Erdem kardeşimin adı konuşuluyordu. Ben genel başkan olsaydım, mutlaka Eren’i yazardım milletvekili listesine. Kendi evladını yedirmeyeceksin. Bir problem varsa kendin çözersin. Türkiye’de artık hukuk yok. Arkadaşlarımız rehine. Türkiye’de talimatla yürütülen bir yargı varsa neden aslanların önüne atıyorsun. Eren’i hedef gösteriyorlardı. Bunların yaşanacağı belliydi” dedi.

ÖZEL’E İMZA DELEGE GÖNDERMESİ

CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel’in seçim bölgesi Manisa ve Engin Özkoç’un seçim bölgesi Sakarya’da, delegelerin verdiği imzalara göndermede bulunan İnce, “Özgür Özel’in milletvekili olduğu şehirde 18 delegenin 18’i imza vermiş. Ama Özgür Özel, ‘kurultaya gerek yok’ diyor. Sakarya’da Engin Özkoç var, ‘kurultaya gerek yok’ diyor ama 14 delegenin 14’ü de imza veriyor” dedi.

‘SARAY DESTEKLİ’ İDDİALARINA SERT YANIT

İnce, ‘Saray destekli’ iddialarıyla ilgiliyse, “Türkiye’yi yönet diyenler şimdi bana partiyi mi vermiyorsunuz? Örgütün vicdanına bırakıyorum. Biraz akıl biraz zeka. Erdoğan mevcut yönetimden memnun değil mi? Ben onu düşüremedim ama salladım. Bana ‘saray destekli’ dediler, saray destekli olan varsa o da mevcut yapıdır. Saray yüzde 22’yi mi ister yoksa yüzde 30’u mu ister?” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce sosyal medya hesabından şunları dile getirdi;

İnce’den kurultay ‘sözü’

İnce, Twitter’daki hesabından şunları söyledi:

“Sabah 10.00’da bütün delegelerimizi Olağanüstü Kurultayın toplanması için Notere davet ediyorum. 11.30’da ben de Notere gidip Genel Başkan seçilmem durumunda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olamazsam Pazartesi sabahı kurultayı toplayacağımı taahhüt edeceğim.”