İnce’den İstanbul adaylığı için flaş açıklama!

CHP'nin 24 Haziran'daki seçimde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri öncesi tüm ülkeyi karış karış gezeceğini söyledi. Seçim çalışmalarına Bursa'nın Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" dedi. İnce, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ise "Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı" diye konuştu.

CHP için seçim çalışmalarına Orhangazi’den başlayan Muharrem İnce, partililer ve Orhangazi Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar ile birlikte vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Alanı’ndan Hürriyet Mahallesi’ne kadar yürüyen İnce, yolda esnaf ve halkla selamlaştı. İlçe sakinleri, İnce ile bol bol fotoğraf çektirdi.

‘ORHANGAZİ’DE BU İŞ OLMUŞ’

Muharrem İnce, Hürriyet Mahallesi’nde bir kahvede halka seslendi. Siyasetçinin sokakta bir saat gezdikten sonra nabzı tutabildiğini ifade eden İnce, “Orhangazi’de gördüğümü söyleyeyim. Ben hep Yalova’da seçmenlere ismiyle hitap ederdim. Bir kere bu on numara. Çetin Çoklar insanlara hep isimleri ile hitap etti. Milletin gözlerindeki ışığı da gördüm. Yani yanılmam kolay kolay. Bence Orhangazi olmuş. Bu iş olur yani. Seçim ciddi bir iştir. Hiç ucunu bırakmaya gelmez, son ana kadar, hatta sandıkların başında da ikna işidir, iddia işidir. Bunu anlatmak lazım insanlara. Son dakikaya, hatta sandık başında çalışmak lazım” diye konuştu.

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İSTANBUL ADAYLIĞI HAKKINDA



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorulan İnce, “Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi, kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul’da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim, sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez, yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart’a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanı” dedi.

‘TÜRKİYE’Yİ KARIŞ KARIŞ GEZECEĞİM’

Yerel seçimler için Türkiye’yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, “Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı. İnce, partisine yönelik sorulara ise “Parti içi tartışmalara girmeyeceğim” diyerek cevap verdi.

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‘BİR ÇIKIŞ NOKTASI YAKALAYABİLİRİZ’

Türkiye için yerel seçimlerin bir çıkış noktası olacağını belirten Muharrem İnce, “Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimde belediye başkanlarını seçerek, sadece park yapsın, çöpü toplasın gibi basit bir şey değil. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye’yi getirdiği bir nokta var. Türkiye’de et bitti, süt bitti, su bitti, ot bitti, eğitim bitti, dış politika bitti. 5 milyon yabancı var Türkiye sınırları içinde. Suriyelisi, Afganı, Iraklısı. Kaçı kayıtlı, kaçı kayıtsız belli değil, yol geçen hanı. Türkiye bu kötü gidişattan kurtulması lazım. Eğitim en dipte. Hep söylüyorum yine söyleyeyim; ‘Çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan koruyun’ diyorum. Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir çıkış noktası yakalayabiliriz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz” dedi.