İnce’den Nasuhi Güngör açıklaması

2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu “Yenilikçi Hareket” isimli kitabın yazarı TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, yaptığı açıklamayla kendi yazdıklarını yalanladı. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İnce, mesajında “Baskı ve korku düzeni bir gazeteciye 17 yıl önce yazdığı kitap için bugün yalan dedirtiyor. Bu düzen değişecek, Medya özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek” ifadelerine yer verdi.
İşte İnce’nin sosyal medya hesabından paylaştığı o mesajı: