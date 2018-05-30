İnce’den Nasuhi Güngör açıklaması

Gazeteci Nasuhi Güngör'ün kendi yazdığı kitaptaki ifadeleri yalanmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den açıklama geldi. İnce, "Baskı ve korku düzeni bir gazeteciye 17 yıl önce yazdığı kitap için bugün yalan dedirtiyor" ifadelerini kullandı.

2000 yılında Erdoğan ile Fethullah Gülen'in görüştüğünün detaylarının olduğu “Yenilikçi Hareket” isimli kitabın yazarı TRT eski Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, yaptığı açıklamayla kendi yazdıklarını yalanladı. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İLGİLİ HABER İnce'nin kaynak gösterdiği Nasuhi Güngör kendini yalanladı!

İnce, mesajında “Baskı ve korku düzeni bir gazeteciye 17 yıl önce yazdığı kitap için bugün yalan dedirtiyor. Bu düzen değişecek, Medya özgürleşecek, Türkiye özgürleşecek” ifadelerine yer verdi.

İşte İnce’nin sosyal medya hesabından paylaştığı o mesajı: