İnce’den seçim gecesi açıklaması

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimleri Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında konuşuyor. Seçim gecesi yaşananlara değinen İnce, "50 günde yarattığım coşkuyu bitirmeye yönelik bir proje var, seçim gecesi çıksam da bir şey değişmezdi" dedi. İnce ayrıca seçim gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte İnce’nin konuşmasından satır başları:

SEÇİM GECESİ YAŞANANLAR

Seçim gecesi çıksaydım bir açıklama yapsaydım. Emin olun ki onun içinde bir cümle çekilecek ve üzerine gidilecekti. Ben önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde bunu başarabileceğimizi inanıyorum. Saadet Partisi’nin ve İYİ Parti’nin daha yüksek oy alacağını tahmin ediyordum. Fakat SP 3 alsaydı, İYİ Parti 10’un üzerinde alsaydı AKP 46’lara düşecekti; 2. tura kalacaktık. Ben kazanmaya inanmıştım. 2. tura da yüzde yüz inanıyordum. CHP’nin girip de yenildiği 10. seçim bu. Diğer 9 seçimde neden bu kadar hayal kırıklığı olmadı? Çünkü herkes inanmıştı. Bize 14 milyon insan oy verdi. Bunların hukuku yok mu? 1 milyon üye var, 15 milyon oy var. Onlar karar verecek buna. Sayın genel başkanımıza söyledim ‘Hemen bir otobüs yaptıracağım. Mutfağı, banyosu, odası olacak. Yüksekova’dan başlayıp karış karış Muğla’dan çıkacağım. Kılıçdaroğlu’na siz milletvekilisiniz siz MYK’yı yönetirsiniz ben halkla bir arada olurum’ dedim.

KILIÇDAROĞLU’NA RAKİP OLMA TARTIŞMASI

Ben Kılıçdaroğlu’na rakip olmadım, sözümde durdum. Bir araya geldiğimiz yemekte Kılıçdaroğlu’na ‘onursal genel başkan olun’ dedim. Ama şartlar değişebilir. O da Baykal’a aday olmayacağım demişti. Ama şartlar bunu gerektirdi ve oldu. Bu tartışmaları artık bitirip önümüze bakmamız lazım. Genel Başkan, pek çok doğru şey yaptı. İyi bir kampanya süreci yürüttü. Ancak seçimde çelişkiler, çift başlılıklar oldu. Gülen konusunda açıklamalarımızda çift başlılık görüntüsü çıktı. Bir partinin genel başkanı aday olmazsa böyle olur. Çift başlılık sona ermesi için genel başkan olmak istedim. İhsanoğlu’nda da denedik, gördük olmadı. 500 günlük süreci yürütebilmem için genel başkan olmam lazım. Tüm çalışmayı yürütebilmek için bu gerekli.

“MUHALEFETİN AYAĞA KALKMASI LAZIM, MUHALEFET YOK ORTADA”

Erdoğan seçimden sonra döviz düşecek diyordu. Düşmedi. Ne dış güçleri eski dönemde dış güçler yok muydu? Atatürk’ten bu yana vardı. Şimdi varolmadı ki bu dış güçler. Şu anda muhalefetin ortalığı ayağa kaldırması lazım, muhalefet yok ortada. Ortalık yangın yeri sadece CHP değil hiç bir parti muhalefet yapamıyor.

Biz Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerektiğini söyledik. Damadı oradan al.

“630 OLDU, YOK GERİ ÇEKTİ 550 OLDU… BUNLAR GEREKSİZ TARTIŞMALAR”

Kurultayı toplayalım dedim, değişimi gerçekleştirelim yurdun dört bir yanından başlıyayım çalışmalara dedim. Medyada Kılıçdaroğlu ve benim hakkımda çıkan haberlerin çoğu yalan. Bana güvenmediğini söylediğini kendisi de il başkanları toplantısında yalanladı. Kurultay tartışmasında 630 oldu, yok geri çekti 550 oldu falan. Bunlar gereksiz tartışmalar. Partinin bu direnci karşısında kaybediyoruz. İnanın genel başkan olmak için yanıp tutuşmuyorum. Ben cumhurbaşkanı adayı oldum. Ülkeyi yönetecektim bu daha büyük bir şey.

“PARTİ YÖNETİCİLERİ KİRACIDIR”

Partinin yöneticileri ya da adaylarla seçmen arasında gönül sözleşmesi vardır. Bunu yıkmamak lazım. Bunu yeniden kurabileceğimize inanıyorum. Sadece benimle değil genel olarak. Aynı yöne bakan insanlar topluluğu olmalıyız. Bunu başarılabileceğine inanıyorum. Kurallarımız olur, milletle inatlaşmayız. Bu gönül bağı için değişim lazım. Siyasi partileri yönetenler kurultaylarda yönetme yetkisi verir tapuyu vermez. Partiyi yönetenler kiracıdır. Eğer evi boşaltmıyorsa eve zarar vermeyin, camı çerçeveyi kırmayın dedim. Çünkü ev bizim. Bu parti hepimizin, bu Atatürk’ün partisi.

“BEN ‘DIŞLANDIM’ DEMEDİM ‘DAVET EDİLMEDİM’ DEDİM”

Seçimden 66 gün sonra seçim toplantısını değerlendirdiler, cumhurbaşkanı adayını çağırmadılar. Parti demokratik tepkisini göstermeliydi. ‘Siz kimsiniz neden çağırmadınız adayı?’ demeleri lazımdı partililerin. Ben partiyi karıştırmıyorum. Ben dışlandım demedim davet edilmedim dedim. Beni üç yönetici çağırsa ne olur çağırmasa ne olur… Ben milletin gönlüne bakarım.

“ŞU ANDA 18 YAŞ ALTINDA ERDOĞAN’IN ÜSTÜNDEYİM”

Önümüzdeki yerel seçimde her şeyi bir kenara bırakıp partim için çalışacağım. Ben Nevşehir’i istiyorum, Konya’yı istiyorum… İlkinde olmadı ikincide olacak. Şu anda 18 yaş altında Erdoğan’ın üstündeyim. Gelecek benim. Ben önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı olacağıma inanıyorum.

“KURULTAY TARTIŞMASI BİTMİŞTİR”

Kurultay tartışması artık bitti. Arkadaşlarla da değerlendirdik. Sonra olası bir başarısızlığın faturasını bize kesmeye kalkarlar. Öyle bir tartışmanın içinde olmayacağız. Biz yardımcısıyız. Sorumluluk partiyi yönetenlere ve bize imza vermeyenlere aittir. Biz seçim sürecinde elimizden geleni yapacağız. Benim karşımda olanlar cumhurbaşkanlığı seçiminde harıl harıl çalıştı, şimdi sıra bende.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

Ben önümüzdeki dönem cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ben bunda kararlıyım. Bu seçimlere 5 yıl var ama ben 5 yıl sürmeyeceğini düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi ne olur bilemiyorum. Benim böyle bir talebim yok, bana bunu söyleyenler var. Partiden de böyle bir teklif gelirse ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olacağım’ derim ama şu da var. Bugün İstanbul’u kazanan kişi, 4 yıl sonra yani 25 yıllık AKP’nin saltanatını yıkan biri doğal cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Bu bir açık kapı bırakmak değil, siyasetin olurudur. İstanbul’u kazanan biri, cumhurbaşkanlığını da yüzde 100 alır.

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