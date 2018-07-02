İnce’den seçim gecesiyle ilgili flaş açıklama

Muharrem İnce, seçim günü ve gecesi hakkında ortaya atılan söylentileri yalanlamak amacıyla bir açıklama yaptı. Herkesin merak ettiği sorulara madde madde açıklık getiren İnce, seçim sonuçlarında bir usulsüzlük bulamadıklarını ancak seçim sürecinin de adil olmadığını belirtti.

CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adayı olan ve yüzde 30’dan fazla oy alan Muharrem İnce, seçim günü ve gecesi nerede olduğunu, ne yaptığını sosyal medyadan paylaştığı bir dizi açıklamayla duyurdu.

İnce açıklamalarında, YSK’nın önünde gerçekleştirdiği ve daha sonra tehdit edildiği yönünde söylentilere neden olan CHP’nin YSK üyesi ile yaptığı konuşmasına da açıklık getirdi. İnce konuyla ilgili olarak, “YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu” dedi.

“SONUCU ETKİLEYECEK USULSÜZLÜK TESPİT EDEMEDİK”

Muharrem İnce, seçimlerin adil bir süreç içerisinde yapılmadığını ancak partisinin de sonucu değiştirecek bir usulsüzlüğü tespit edemediğini söylerken, seçim sonrası açıkladığı gibi çarşamba günü Erzurum’u ziyaret edeceğini bildirdi.

İŞTE İNCE’NİN O AÇIKLAMALARI;

1- Seçim günü Yalova'da oyumu kullandım ve Ankara'ya geldim. Saat 16.50 sıralarında YSK'nın önüne gittim ve 17.00'de YSK önünde bir açıklama yaptım.

2- Bütün kampanya boyunca YSK'nın 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alırsa 50 bin avukatla YSK önünde olurum dedim.

3- YSK böyle bir karar almadı, YSK'nın o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım.

4- YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK Temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu.

5-Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik.

6- Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır.

“ARKADAŞLAR MAALESEF BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR”

Sosyal medyada paylaşılan ve Muharrem İnce’nin, “Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var” dediği öne sürülen paylaşım İnce tarafından yalanlandı. İnce bu paylaşımı şu sözlerle yalanladı;

7- “Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var” diye başlayan tweet benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir.

8- Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı, açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00'ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12:00'de CHP Genel Merkezi'nde yaptım.

9- Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım.

10- Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım.

İLK DURAK ERZURUM

Muharrem İnce daha önce de belirttiği gibi seçimden sonra ilk ziyaretini Erzurum’a gerçekleştireceğini belirterek açıklamalarına son verdi.

11- Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek mücadelemiz sürecektir.

12- Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum'dan yola çıkıyoruz.