İnce’nin büyük Ankara mitinginde sürpriz!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin büyük Ankara mitinginde bir sürpriz yaşandı. Yeni evlenecek olan bir çift Muharrem İnce'nin mitingine katıldı.

Bu akşam saat 20:00’de nikahları olduğu öğrenilen bir çift nikahın öncesinde Muharrem İnce’ye destek vermek için büyük Ankara mitingine katıldı. Gelinliği ile mitinge katılan kadını gören Muharrem İnce büyük şaşkınlık yaşadı.

Düğün öncesi Muharrem İnce’ye destek için geldiklerini söyleyen çift, nikahlarının da akşam saat 20:00’de olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABER Muharrem İnce'den Ankara Tandoğan'da tarihi miting!

Muharrem İnce, “Mitingime bebekler geldi, hastalar geldi, engelli kardeşlerim geldi, ama gelinle damat ilk kez geldi. Beni çok mutlu ettiniz, Allah mesut etsin sizi. Gelinle damadın telefonunu alın arkadaşlar, cumhurbaşkanı olunca evlerine kahve içmeye gideceğim” diyerek kendisine desteğe gelen çiftin telefon numarasını aldı.