İnce’nin hedefi 107 miting

Seçim kampanyasını 4 Mayıs'ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60'ı il olmak üzere 100 yerde miting gerçekleştirdi

Seçim kampanyasını 4 Mayıs’ta Birinci Meclis önünden başlatan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen sürede 60’ı ilde olmak üzere 100 miting gerçekleştirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 Mayıs’ta CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan İnce’nin mitingileri sürüyor. Seçim kampanyasını Ulus’taki Birinci Meclis önünden başlatan İnce, ilk büyük mitingini memleketi Yalova’da gerçekleştirdi.

Mitinglerini Edirne, Hakkari, Rize, Denizli, Manisa, Konya, Niğde, Aksaray, Çorum ve Amasya’nın da aralarında bulunduğu illerde sürdüren İnce, kampanyasındaki 45 günlük maratonu tamamladı. İnce, geçen sürede 60 ile giderken, ilçelerde dahil 100 miting yaptı. İnce, seçim çalışmaları kapsamında Türklerin yoğun olarak yaşadığı Yunanistan’daki Gümülcine ve Bulgaristan’daki Kırcaali şehirlerini de ziyaret etti.

Muharrem İnce, bugün de Hatay ve Antalya’da vatandaşlara hitap edecek.