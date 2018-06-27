İnce’nin İzmir mitingi sırasında Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen kişiler tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada ve basında yer alması üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınanlardan 5 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.