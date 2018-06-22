İnce’nin mitingi öncesi Üsküdar’da CHP’li gençlere saldırı iddiası

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Ramazan Bayramı’nın 2. günü gerçekleştirdiği Beykoz, Üsküdar, Sancaktepe, Pendik mitingleri öncesinde Üsküdar’da pankart hazırlığı yapan CHP Üsküdar Gençlik Kolları üyelerinin saldırıya uğradığı ve savcılığa suç duyurusunda bulundukları ortaya çıktı.

Avukat Onur Cingil aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde, olayın 14 Haziran günü saat 02.30 sıralarında gerçekleştiği kaydedildi. CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin İnce'nin Üsküdar'a geleceğini duyuran pankartları astığının anlatıldığı dilekçede, “Göksu Mahallesi'nde pankart astıkları esnada yanımıza araçla bir kişi yanaşmış, bu kişi şahsımıza hitaben, ‘Oraya pankart asmayın keserler' demiş, Şahsım ve arkadaşlarım asıl niyeti anlamadığından gayet temiz duygularla şahıslara teşekkür ettikten sonra, propaganda döneminde kimsenin hiçbir partiye bir şey yapmaya hakkı olmadığı da söylenmiştir. Şahıs bu sefer tehdit eder bir şekilde, ‘Buraya geçen akşam Saadet Partililer pankart asmaya kalktı, onlara saldırı oldu, yaralandılar ona göre' dedi” ifadelerine yer verildi.

SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

Müşteki Ender Sinan Baran dilekçesinde, bölgeden uzaklaşmak üzereyken şüphelinin aracını bir dürümcünün önüne çektiğini, 10'a yakın kişiyle kendilerine bakıp konuştuğunu anlatarak, “Bizim arabaya bindiğimizi görmüş, ‘Sizi bizi sallamıyor musunuz, biz kime diyoruz ulan!' dedikten sonra “Bir sıkıntı var mı?” şeklinde konuşmasına devam etmiştir. ‘Bizim açımızdan bir sıkıntı yok, zaten gidiyoruz' dememize rağmen bizlere hitaben ağır küfürler savurmuştur” dedi.

Dilekçesinde arkadaşlarıyla olayı yatıştırmak için araçtan indiklerinde söz konusu dürümcüden 8-9 kişinin çıktığını kaydeden Baran, kendisinin ve Mert Bahçetepe'nin bu grup tarafından darp edildiğini belirtti.

‘KAOS ORTAMI ORTAYA ÇIKACAK'

Baran dilekçesinde Üsküdar'da 3. kez saldırı meydana geldiğini söyleyerek, “Olaydan 2 gün sonra CHP Adalar Gençlik Kolları'ndan 2 arkadaşımızın bıçaklanma olayı meydana gelmiş, bu olayda bıçaklanan arkadaşlarımızdan biri günlerce yoğun bakımda kalmış olup, arkadaşlarımızın durumu son derece ciddidir. Suç duyurusu dilekçemizle anlattığımız olaylar tüm İstanbul'da yoğun bir şekilde devam etmekte olup, bizlerin can güvenliği kalmamıştır. Hukuk sınırları içerisinde kalmaya çalışan bizlerin hakları Savcılık makamları tarafından korunmazsa tüm İstanbul'da önüne geçilemeyecek bir kaos ortamı ortaya çıkacaktır. Bu anlamda yapılacak soruşturmaların sonuçları ve soruşturma sürecinde Savcılık makamlarının alacağı başta tutuklama olmak üzere tedbirler oluşacak yeni olayların önüne geçilmesi açısından önemlidir” ifadelerine yer verdi. Olay yeri kamera görüntülerinin toplanılmasını talep eden Baran, savcılığa şikayetçi oldu.