İnce’nin mitinginde tutuklanan 11 kişiden 9’u serbest bırakıldı

Şüpheliler ve avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında tahliye talebiyle soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren cumhuriyet savcısı, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.
İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği mevcut delil durumunu değerlendirerek tutuklu şüphelilerden S.S.M, Y.P, A.K, M.B, H.E.I, M.M, S.A.Ç, E.E. ve N.K.Ö’nün adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.
Hakimlik, R.C.H. ve T.T’nin ise tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.
NE OLMUŞTU?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 21 Haziran’daki İzmir mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin, sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama çıkartılan 15 kişiden 11’i “devlet büyüklerine hakaret” suçlamasıyla tutuklanmış, 3’ü “adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1’i ise cumhuriyet savcılığınca salıverilmişti. AA