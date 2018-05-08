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İnce’ye 100 adet köşeli şapka gönderdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Milletvekili Gürsel Erol'un Elazığ'dan 100 adet 8 köşeli şapka gönderdiği öğrenildi.

android-time 15:10 8 Mayıs 2018
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İnce’ye 100 adet köşeli şapka gönderdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye Milletvekili Gürsel Erol'un Elazığ'dan 100 adet 8 köşeli şapka gönderdiği öğrenildi.

24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin de seçim kampanyası süresince kullanmak için partisinin Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol’dan yöreye özgü 8 köşeli şapka istedi. Milletvekili Erol’unda bugün, İnce’ye Elazığ’dan 100 adet 8 köşe şapka gönderdiği öğrenildi.

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İnce’nin, 8 köşeli şapkayı seçim öncesi yapacağı miting ve ziyaretlerde kullanacağı tahmin ediliyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 15:1808.05.2018
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