İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı Eaglin: İncirlik’ten ayrılmayız

Albay David S. Eaglin, ABD’nin İncirlik’ten ayrılma planı olmadığını söyledi. Eaglin, "Buradaki varlığımız, müttefik ve stratejik partnerimiz Türkiye’yle on yıllardır süren çalışma isteğimizin sembolü. ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok." dedi

Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’li komutanı David S. Eaglin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma füzeleri almasını değerlendirdi. Eaglin, bu kararın Türkiye’ye ait olduğunu vurgularken “S-400'lerin alınmasının Türkiye'nin, ABD ve NATO'yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi” dedi.

Habertürk’ten Nalan Koçak’a konuşan Eaglin’e yöneltilen sorular ve komutanın verdiği cevaplardan bir kısım şöyle:

İncirlik hep ABD için çok önemli oldu, neden?

Kuruluşundan bu yana İncirlik hep ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri için çok stratejik bir yer oldu. Bunu sadece bölgedeki tehditlere karşı düzenlenen askeri operasyonlar anlamında değil, gerektiğinde yardım sağlanması anlamında da söylüyorum.



Üsteki asker sayısını bizimle paylaşır mısınız?

Tahmin edeceğiniz üzere güvenlik gerekçesiyle tam rakamı size veremem. Ancak 2 binin üzerinde Amerikalı personel var. Personelimiz tesiste binin üzerinde NATO ve Türk Hava Kuvvetleri çalışanıyla birlikte görev yapıyor.

‘S-400 KENDİ KARARINIZ AMA OLASI SONUÇLARI BELİRTTİK'

Üs, Türkiye'de bazı kesimler için Amerikan emperyalizminin sembolü. Peki buna ne dersiniz?

Türk müttefiklerimizde saygı çerçevesinde süren ilişkimize müteşekkiriz. Pek çok askerimiz bölge esnafından alışveriş yapıyor, yerel şirketlere iş imkânı sağlıyoruz ve üste küçük marketlerin perakende satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Bölge halkına olumlu etkimizden de gurur duyuyoruz.

Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü'nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz?

Bu Türkiye'nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400'lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400'lerin alınmasının Türkiye'nin, ABD ve NATO'yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi.

‘SİYASİ KARARLAR ELBETTE BİZİ ETKİLEYECEKTİR'

Siyasi meseleler, özellikle Ankara- Washington arasında yaşanan herhangi bir gerilim bu uyumu etkiliyor mu?

O seviyede alınan kararlar tabii ki bizi etkileyecektir. Fakat şimdiye kadar hiçbir kararın buradaki Türk ve Amerikan askerleri arasındaki ilişkiyi etkileyebildiğini söyleyemem.

Zaman zaman ABD'nin İncirlik'ten ayrılacağına dair dedikodular ortaya çıkıyor. Pentagon her defasında yalanladı ama bir kez de size sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz?

ABD'nin İncirlik'ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız Türk hükümetinin de izniylemüttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye'yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.

Özellikle Batı basınında yapılan yorumlarda, ayrılma iddialarına gerekçe olarak hep üsteki nükleer silahların güvenliği gösterildi. Sizce o silahlar İncirlik'te güvende mi?

ABD olarak politikamız, nükleer silahların genel/belirli bir bölgedeki varlığını/yokluğunu, teyit etmemek ya da inkâr etmemek.

İncirlik, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olarak görülüyor. O tarihte siz burada değildiniz ama fikrinizi sormak isterim…

Bu konuda yorum yapmayacağım.