İnegöl’de binlerce öğrenci maskeyle ders yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, öğrenciler, lösemiye dikkat çekmek için bir günlüğüne maske takarak ders işledi.

Kocatepe İlk ve Ortaokulu Lösemi Haftasında farklı bir faaliyete imza attı. İlkokula giden bin 500 öğrenci okula maske takıp derslerini bir günlüğüne böyle işledi. Öğrencilerin haricinde aileleri ve öğretmenler de maske taktı. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler evlerinde hazırladıkları dövizlerle lösemiye dikkat çekti. Yapılan faaliyet büyük takdir toplandı. Öğrenciler daha sonra sınıflarına gidip dersleri maskeyle işledi.

Okul Müdürü Mahsuni Canbey, “Bilindiği gibi ülkemizde ve dünyada Lösemi Haftası kutlanıyor. Kamu ve sivil toplum kuruluşları bu haftanın önemine dikkat çekmek için bir takım programlar düzenliyor. Bu çerçevede biz de okulumazda Bursa’dan gelen lösemi derneğinden görevliler tarafından öğrencilerimize yönelik seminerler düzenledik. Yine öğrencilerimizin, ve İnegöl halkının bu konuya dikkatini çekmek için ‘Maskeni tak lösemili çocuklara sahip çık’ dedik. Bin 500 öğrencimizle birlikte maske takıp ders işledik. Bu projede emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

İHA