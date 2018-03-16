İnekler benzin istasyonunda mola verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 6 inek, gece yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanlarının korumaya aldığı hayvanlar, geceyi istasyonda geçirdikten sonra sabah sahibine teslim edildi.

İzmir-İstanbul Karayolu’nun geçtiği Şehzadeler ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanları, dün (Perşembe) saat 23.00’te, benzinlik içerisine kadar giren 6 başıboş ineğin sahibini bulmak için seferber oldu. Bulunan inekleri sabaha kadar istasyonda bakmaya çalışan personel, sabah işe gelen doğa ve hayvan dostu olarak bilinen mesai arkadaşları Hamdi Öklü’ye inekleri teslim etti. Öklü ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İneklerin sahibi olduğu belirlenen Cumhur Yıldız, bugün saat 13.00’te istasyona gelerek ineklerini teslim adı. Öklü ve diğer benzinlik çalışanlarına teşekkür etti.

Çevresindeki birçok kişinin yaralı ya da başıboş bulunan birçok martı, kedi, köpek, ebabil kuşunu kendisine getirip teslim ettiğini belirten Öklü, “İnekleri arkadaşlarımız benzinlik içerisine girince yola çıkmasınlar diye sahip çıkarak güvenli bir yere koymuşlar. Bizler, çalıntı olabileceğini ve kontrol noktasında yakalanmamak için istasyon yakınlarında araçtan indirmiş olabileceğini düşündük.

DEĞERLERİ 30 BİN LİRA

Jandarma ve polis ekiplerine durumu bildirdik. Ancak kayıp olarak bildirilen inek olmadığı için bir şey yapamayacaklarını belirterek, İl Tarım Müdürlüğü’ne başvurmamızı istediler. İneklerin kulaklarında küpeleri mevcuttu” dedi.

Hayvanların sahibi Yıldız ise inekleri eski Sümerbank arazisi içerisinde otlattıklarını belirterek, inekleri geceden bu yana aradıklarını, temizlik işçisi tarafından “Yakındaki benzinlikte buluntu inekler var sizin olabilir” demesiyle işletmeye gelince hayvanları bulduğunu söyledi. Yıldız, yaklaşık değeri 30 bin lira olan ineklerini bulduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi. DHA