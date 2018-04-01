İnfaz edilen işadamının oğlu SÖZCÜ’ye konuştu

Yalova'dan kaçırılarak İstanbul'da infaz edilen iş adamı Yaşar Tekmanlı cinayetinin failleri olan "Arap Çetesi" üyeleri sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, Tekmanlı ailesinin iki yıldır çete tarafından tehdit edildiği ve sürekli yer değiştirmek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi Muhabiri Tugay Saday'ın ulaştığı Tekmanlı'nın oğlu, "Yaklaşık iki yıldır paramız olmadığı halde bizi tehdit eden ve babamı kaçırarak öldüren katillerin yakalanması biraz da olsa içimizi rahatlattı. Artık kardeşim okuluna rahatça gidebilecek. İstanbul Asayiş Şube Müdürümüze ve Cinayet Büro Amirimize çok teşekkür ederiz" dedi.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 10 Şubat Günü Eyüp’te yaşandı.

İddialara göre, Eyüp’te bir parkta cansız bir şekilde yatan vatandaşı gören çevre sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucu vücuduna isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybeden vatandaşın evli iki çocuk babası 47 yaşındaki Yaşar Tekmanlı’ya ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Yaşar Tekmanlı’nın Yalova’dan bir araca zorla bindirilerek İstanbul’a getirildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu Yaşar Tekmanlı’yı ateş ederek öldüren Ümit A. gözaltına alındı.

POLİS İZ SÜRDÜ

Cinayeti işlediğini itiraf eden Ümit A. tutuklanırken, Cinayet Büro dedektifleri ise olayla ilgili çalışmasını sürdürdü. Yapılan araştırmalar sonucu tutuklanan Ümit A.’nın Ortaköy’de bir eğlence kulübünü kurşunlayan liderliğini Özkan K.’nın yaptığı “Arap Çetesi” ile bağlantılı olduğunu belirledi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipler Ortaköy’de bir eğlence kulübünü kurşunlayan ve Yaşar Tekmanlı cinayetine karışan 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilenlerden aralarında Tekmanlı’dan alacaklı olduklarını iddia eden Ahmet C. ve Selami C.’nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

SÖZCÜ GAZETESİ AİLEYE ULAŞTI

Sözcü Gazetesi Muhabiri Tugay Saday’ın ulaştığı oğul Tekmanlı, babası Yaşar Tekmanlı’nın katillerinin yakalandığını sozcu.com.tr’den öğrendiği belirterek, “Bu çete yaklaşık iki yıldır ailemizi tehdit ediyordu. Babamın hiçbir suçu yokken ve zengin olmadığımız halde sürekli tehdit ediyorlardı. Başımıza bir şey gelmesin diye iki yıl boyunca sürekli adres değiştirmek zorunda kaldık” dedi.

KARDEŞİM EĞİTİMİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

İki yıl boyunca adeta göçebe gibi yaşadıklarını belirten Tekmanlı, ” Sürekli yer değiştirdiğimiz için 16 yaşındaki kardeşim eğitimine ara vermek zorunda kaldı. En son bizi Yalova’da buldular. Babamı İstanbul’a götürerek infaz ettiler. Biz aylardır korku içindeydik. Babamın katillerinin yakalandığını öğrendiğimizde acımız biraz da olsa hafifledi. Katillerin yakalanmasında çaba sarf eden başta İstanbul Asayiş Şube Müdürü ve Cinayet Büro Amiri olmak üzere bütün polislere teşekkür ederiz. Bizim nefes almamızı sağladılar” şeklinde konuştu.