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İnşaatta çalışan işçiler 4. kattan aşağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştıkları inşaatın 4'üncü katından düşen Yüksel Gökmen yaşamını yitirirken, Davut Balcı ise ağır yaralandı.

android-time 20:35 4 Ekim 2018
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 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştıkları inşaatın 4'üncü katından düşen Yüksel Gökmen yaşamını yitirirken, Davut Balcı ise ağır yaralandı.

Gazipaşa’ya bağlı Beyobası mahallesi Hacıçelik sokaktaki inşaatın 4. katına sıva malzemeleri taşıyan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47) balkon duvarının yıkılmasıyla aşağıya düştü.

FOTO: İHA- ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU 1 İŞÇİ ÖLDÜ, BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI.

FOTO: İHA- ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCU 1 İŞÇİ ÖLDÜ, BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI.

Zemine çakılan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Davut Balcı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, ağır yaralı olan Yüksel Gökmen ise gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yüksel Gökmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökmen’in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Davut Balcı ise ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. DHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

FOTO: İHA

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Son güncelleme: android-time 20:5204.10.2018
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