İnşaatta çalışan işçiler 4. kattan aşağı düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çalıştıkları inşaatın 4'üncü katından düşen Yüksel Gökmen yaşamını yitirirken, Davut Balcı ise ağır yaralandı.

Gazipaşa’ya bağlı Beyobası mahallesi Hacıçelik sokaktaki inşaatın 4. katına sıva malzemeleri taşıyan Davut Balcı (44) ve Yüksel Gökmen (47) balkon duvarının yıkılmasıyla aşağıya düştü.

Zemine çakılan Yüksel Gökmen ve Davut Balcı ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Davut Balcı, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, ağır yaralı olan Yüksel Gökmen ise gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yüksel Gökmen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökmen’in cenazesi savcının incelemesinin ardından morga konuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Davut Balcı ise ileri tetkik ve tedavi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. DHA