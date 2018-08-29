‘İnsan hayatı duble yoldan ucuz olmamalı’

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, “ölüm yolu” olarak bilinen, sürekli ölümlerin ve ağır yaralanmaların gerçekleştiği Gaziantep-Nurdağı yolunda geçtiğimiz günlerde 16 kişinin yaralandığı kaza ile tekrar dikkat çekti.

CHP Milletvekili İrfan Kaplan, “Gaziantep-Nurdağı yolu ‘ölüm yolu' olmaya devam ediyor. Yıllardır kronikleşmiş, kısırlaşmış bir yol yapım çalışması var deniliyor ama görülen bir çalışma yok” dedi.

“YAPACAĞIZ DEDİKLERİ DUBLE YOL NEREDE?”

Yetkililerin halka yanılıtıcı bilgi verdiğini öne süren Kaplan, “Her hafta bir kaza haberiyle karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 16 kişinin yaralandığı bir kaza daha oldu. Yol yapımlarıyla övünen AKP, bu yolu neden görmezden geliyor? Duble yol yapmak bu kadar zor mu? İnsan hayatı bu kadar önemsiz mi? Bir ay önce bu yol ile ilgili yazılı soru önergesi verdim, cevap yok. Gaziantep-Nurdağı karayolunun, defalarca duble yol yapılacağı bilgisi bölge halkına duyuruldu. Ancak ne yol yapıldı, ne önlem alındı. Halk artık bu yola bir çözüm istiyor” diye konuştu.

“SİZİN YAKININIZ DA BU YOLDA ÖLEBİLİR”

Gaziantep-Nurdağı yolunun acilen yapılmasına dikkat çeken Kaplan, konunun takipçisi olacağını, elinden geleni yapacağını belirterek, şunları söyledi: “İnsan hayatı yapılacak bir duble yoldan ucuz olmamalı. Bir an önce, bahsi geçen karayolunda çalışma yapılmalı, gerekli önlemler alınmalı. Burdan yetkililere sesleniyorum. Yarın sizin de bir yakınınız bu yolda can verebilir. Biraz hassasiyet gösterin artık.”