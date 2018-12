Yer: İstanbul… Yürekleri ısıtan görüntü…

Kara kış geldi çattı. Kar, sel, soğuk, fırtına, Allah fakir fukaraya acısın. TBMM'de küfür kıyamet, her gün kavga. Sokakta sinirler gergin. Dayaktan, öldürülmekten, vurulmaktan doktoru korkar, kadını korkar, çocuğu korkar. Ekonomi desen, her kesim ağlıyor. İşçiye yetmiyor, memura yetmiyor, emekli? Onun hali zaten ortada. Gülen yok gibi. Tek umut Milli Piyango! Memleketin ahvali, fazlası var eksiği yok bu durumdayken, can haberler de gelmiyor değil. Arada sırada ama bunlara 'sessiz iyilik' diyelim biz. Çünkü, pek çok insan iyilik edip, bangır bangır reklamını yapıyor. İşte o 'sessiz iyilik'lerden biri. Az sayıdalar ama ne demişler, "Bir iyi insan dünyayı kurtarabilir..." İyi ki o iyi insanlar var. Bu iyi videoyu izleyin lütfen.

İBB Trafik operatörü Murat Kazanasmaz twitter hesabından bu soğuk ve karlı İstanbul gününde insanın içini ısıtan video paylaştı. Kazanasmaz’ın trafik kameralarından elde ettiği görüntüde bir sürücü yol ortasında kalmış köpeği trafiği durdurup güvenli bir yere götürüyor, başka bir duyarlı sürücü de köpeğe mama ve su veriyor. Görüntüler, her geçen gün artan hayvana şiddet haberleriyle kanımızın donduğu bugünlerde bizlere insanlığın ölmediğini hatırlatıyor.

