İnternetten hırka aldı tuz geldi!

Bursa’da internet üzerinden alışveriş yapan çok sayıda tüketici dolandırıldı. Hırka siparişi veren tüketiciye tuz ve su ısıtıcısı gönderildi. Tüketiciler bu manzara karşısında soluğu Bursa Tüketici Derneği'nde aldı.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketici mağduriyetleri devam ettiğini belirten Bursa Tüketici Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Güvensiz ve satıcıları cep yakmaya devam ediyor. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir taraftan tüketicinin bilinçlenmesi gerekirken diğer taraftan ciddi bir denetim gerekmektedir” dedi.

HIRKA SİPARİŞİ VERENE İSE BİRAZ TUZ VE SU ISITICISI

Derneklerine başvuran çok sayıda internet alış verişi mağduru olduğunu söyleyen Bursa Tüketici Derneği Başkanı Yılmaz, “2 çift ayakkabı istemiş, kendisine bir çift ayakkabı, bir de tek ayakkabı gönderilmiş. Birisi uyku apnesi sipariş etmiş, gözenekli bir çift naylon ürün gönderilmiş. Hırka siparişi verene ise biraz tuz ve su ısıtıcısı gönderilmiş” diye konuştu.

“CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI”

“Güvenli olmayan ve resmen tüketiciyi dolandırmak için satış yapan sitelere ve kişilere karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır” diyen Sıtkı Yılmaz, şöyle devam etti; “Bu tür satıcılara kesinlikle meydan verilmemelidir. Tüketiciler de özellikle kurumsal sitelerden alışveriş yapmalı, ucuzluk adına parasını dolandırıcılara kaptırmamalıdır. Bilinçli tüketici her zaman kaliteli ve uygun fiyat yerli malı arayışı içerisinde olmalıdır. Ucuzluk adına aldatılan tüketici, hem maldan hem de parasından olmaktadır. Bu nedenle fiyat konusunda mutlaka araştırma yapmalı aklına yatmayan fiyat için riske girmemelidir.

“14 GÜN İÇERİSİNDE CAYMA HAKKINIZ VAR”

İnternet alışverişlerinde, adrese gelen mal ve hizmet, talep edilen olsa dahi tüketicinin 14 gün içerisinde cayma hakkının olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Adrese gelen mal ve hizmet ile ilgili açık adres bulunmaması durumunda mal ve hizmeti getiren kargonun sorumluğunun olduğunu ve hakem heyetine gidilmesi durumunda satıcı ile birlikte kargonun da sorumlu tutulması gerektiğini bir kez daha tüketicilerimizin dikkatine sunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.