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İntihar dediler, cinayet çıktı

İstanbul Güngören’de kocasını aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun’u öldüren ve sonra da intihar süsü veren Bilal T., “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin titiz çalışması sonucu Bilal T., sorgusunda ablası Hatice Uzun’u boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sozcu.com.tr
android-time 15:32 3 Temmuz 2018
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İntihar dediler, cinayet çıktı
İstanbul Güngören’de kocasını aldattığı iddiasıyla ablası Hatice Uzun’u öldüren ve sonra da intihar süsü veren Bilal T., “Kardeşi kasten öldürmek” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Polisin titiz çalışması sonucu Bilal T., sorgusunda ablası Hatice Uzun’u boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Tugay SADAY-/Şeyma ULUSOY

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri  geçtiğimiz Perşembe Günü saat 20.30 sıralarında Tozkoparan Mahallesi’nde bir intihar ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese giden polis ekipleri,  evli ve iki çocuklu olan 34 yaşındaki Hatice Uzun’un cansız bedeniyle karşılaştı.  Polis ekipleri Hatice Uzun’un adreste bulunan kardeşi Bilal T.’nin ve kocası O.U.’nun bilgisine başvurdu. Koca O.U. ve kardeş Bilal T. Hatice Uzun’un doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini belirtirken, kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

 

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Adli Tıp Kurumu’ndan Hatice Uzun’un ölümünün intihar olmadığı şeklinde rapor vermesi üzerine dedektifler soruşturmayı derinleştirdi. Bu esnada polisi arayan Bilal T. ablasını kendisini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Emniyette tekrar sorguya alınan Bilal T.’nin ifadesinde “Ablam eniştemi aldatıyordu. Evde ablamla aldatma konusunu konuşunca sinirlerime hâkim olamadım. Ablamın boğazını sıkarak öldürdükten sonra doğalgaz borusuna asarak intihar süsü verdim” dediği öne sürüldü.

Hatice Uzun’un eşi O.U.’nun bilgisine başvurulurken katil kardeş adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından Bilal T., tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bilal T., ifadesinin ardından ‘Kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son güncelleme: android-time 17:0903.07.2018
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