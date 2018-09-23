İntihar girişimi şova dönüştü!

Fatih'te, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki E.B.'nin intihar girişimi şova dönüştü. Yüzünü ise bulayan E.B., ayaklarını korkuluk demirlerine geçirip baş aşağı sallandı, elbisesini çıkarıp tiner döktükten sonra ateşe verip yere fırlattı ve ardından ip cambazı gibi elektrik teline tırmandı. Meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. 1 buçuk saat sonra ikna edilerek indirilen E.B. gözaltına alındı.

Olay, Aksaray Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Bir gencin, köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprüye bitişik alt geçit çarşısının jeneratör egzozuna elini sokan genç yüzünü siyaha boyadı, ardından yürekleri ağza getiren hareketlerde bulundu. POLİSİ 1 BUÇUK SAAT UĞRAŞTIRDI Genç, üst geçit korkuluk demirlerine ayaklarını geçirerek baş aşağı sallandı. Yaklaşık 10 dakika aşağı sarkmış vaziyette duran genç, daha sonra elbisesine tiner döküp yaktıktan sonra aşağı attı. Ardından bir ip cambazı gibi elektrik teline tırmanan genç, müzakereci polislerin 1 buçuk saatlik uğraşları sonrası ikna edilerek indirildi. İntihar girişimini meraklı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Biriken kalabalık yüzünden trafik kilitlendi. Trafik ekipleri, trafik akışını güçlükle sağlayabildi. İtfaiye ekipleri, intihar girişimi sırasında hava yastığı şişirerek önlem aldı. İndirildikten sonra gözaltına alınan ve uçucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 23 yaşındaki E.B. polis merkezine götürüldü. DHA

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