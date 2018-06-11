İstanbul’da iplik fabrikasında büyük yangın

Davutpaşa'da İbrahim Keten'in sahibi olduğu iplik üreten Ketenoğlu Tekstil fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı kapladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken İstanbul Valisi Vasip Şahin yangının kısman kontrol altına alındığını söyledi.

Zeytinburnu Davutpaşa’da bulunan bir iplik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken çok Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangının çevre binalara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Olay yerine gelerek incelmelerde bulundu. Şahin yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Şu ana kadar kendisine yaralanma bilgisi gelmediğini belirten Vali Şahin, “İstanbul’a geçmiş olsun. Burada sabahleyin 06.45 sıralarında bir yangın çıkıyor. Mesainin başlamadığı saatte olması şans. Cenab-ı Hak korudu fabrikayı fabrika çalışanlarını. 06.47’de itfaiyeye ihbar geliyor. 06.53'te arkadaşlarımız görev başında. Şu ana kadar gördüğünüz gibi müdahale hızla devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Etraftaki fabrika güvenliği alınmış vaziyette. Diğer fabrikalar sirayet ihtimali iyice azaltılmış durumda. Kontrol altına alındı. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. İşçiler fabrikaya gelmeden yangın başlamış. Yangının çıkışıyla ilgili çalışmalar bir aşamaya getirildikten sonra bize bilgi verecekler. Biraz daha kolaylık sağlamak adına destek vermek gerekir. Vatandaşlarımızın yangın bölgesine çok yaklaşmamalarını istiyoruz. İplik fabrikası kimyasalların olduğu bir yer. Yaralanma, başka türlü zarar ziyana muhatap olmamak adına belirlenen güvenlik sınırların dahiline girilmemesi gerekir. Burası bir iplik fabrikası içinde üretimin doğası gereği kimyasallar var. İkişer bin metrekarede beş katlı bir fabrika her bir katına müdahale ediyorlar. Canla başla fedakarca bir çalışma yapılıyor. Şu anda dışarıdan müdahale ediliyor soğutma çalışmaları safhasında içeri girilir. Yangın kısmen kontrol altına alındı. İçeride kimse yok. İyice netleştikten sonra en sağlıklı bilgiyi o zaman vereceğiz” diye konuştu.

Kendilerine yaralanma bilgisi gelmediğini söyleyen Vali Şahin, “89 araçla şu anda itfaiye müdahale ediyor. Yangının başlamasıyla birlikte esen rüzgarlar da yangın açısından önemli. Burada rüzgar yangına olumsuz katkıda bulundu” ifadelerini kullandı.

‘ELEKTRİK KONTAĞINDARN ÇIKMA OLASILIĞI YÜKSEK’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu'ndaki yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Yangının yan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması büyük teselli” dedi.

Uysal, “Etrafta fabrikalar var. Bölge olarak riskli bir bölge. İtfaiye 5 dakikada olay yerine geldi. 89 araç müdahale ediyor. İş yeri sahipleri olay yerine gelmeden itfaiye burada olmuş. Yangının nereden çıktığı belli olamamakla birlikte elektrik kontağı olma ihtimali yüksek. İtfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkan en büyük tesellimiz yaralı ve can kaybı yok. İş yerlerinin arasında plastik hammadde esaslı çalışan fabrikalar var. Yangının yan fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınması büyük teselli. İş yeri sahibi ile görüştüm, olaya hakim. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Kurtarılabilecek iplikler var iş yerinde. Yangın kontrol altına alındı. Mevcut iş yerine daha fazla ne yapılabilir ona bakılıyor. İtfaiye erinin ayağından ezilme gibi bir şey yok ayağında incinme var. Başka bir sıkıntı yok. Mevcut iş yerinde de gece orayı bekleyen bekçilerin ifadesine göre içeride kimsenin olmadığı” dedi.