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TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı

Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

android-time 08:34 5 Eylül 2018
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TSK’dan Kuzey Irak’a hava harekatı
Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari'nin Yüksekova kırsalına dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildi

Irak’ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari’nin Yüksekova kırsalına dün düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve mühimmat depoları imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Hakkari’nin Yüksekova kırsalına dün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan bölgeler imha edildi.

(AA)

Son güncelleme: android-time 08:4705.09.2018
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