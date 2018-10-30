Irak’ın kuzeyine hava harekatı!

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; "Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Genel Kurmay Başkanlığı sosyal medya hesabında akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yedi bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İLGİLİ HABER Son Dakika... TSK'dan hava harekatı açıklaması TSK yaptığı açıklamada, “Irak kuzeyi Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine 30 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan yedi bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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