İran’da düşen Başaran Holding’e ait uçakta bulunan yolcuların isimleri belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden bir özel jetin İran'ın dağlık bölgesinde düştüüğü haberi ile tüm Türkiye sarsıldı. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ve 7 arakadaşın da aralarında bulunduğu uçağın Başran Holding'e ait olduğu bildirildi. Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.

3’ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding’e ait uçakta bulunan yolcuların ismleri belli oldu. Uçakta bulunanların ise Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve bekarlığa veda için birlikte olduğu kız arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Uçaktaki yolcuların Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı. Mina Başran arkadaşlarından ünlülerin tasarımcısı olarak bilinen Liana Hananel de bulunuyor.

Sinem Akay'ın Casa di Denim markasının kurucusu olduğu belirtilirken, Ayşe And'ın klinik psikolog, Burcu Urfalı'nın Bug Uniform'un kurucusu olduğu ve kurumlara üniforma tasarladığı öğrenildi.

Aslı İzmirli'nin İstanbul'da bulunan Gia Jewels'ı kurduğu ve mücevher tasarımı yaptığı öğrenilirken, Liana Hananel ise bikini tasarımları yapıyordu. Jasmin Baruh'un da Baquette Jewellery isimli tasarım şirketini kurduğu ifade edildi.

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