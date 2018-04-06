İran’da düşen jet ile ilgili flaş gelişme! 25 gün sonra bulundu

İran’da düşen Başaran Holding’e ait Challenger 604 kazasında 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada 10 kişinin cenazesine ve CVR yani Kokpit Ses Kayıt cihazına ulaşılmıştı. Kazanın neden olduğuna ışık tutacak FDR yani Uçuş Veri Kayıt cihazı, kazadan 25 gün sonra bulundu.

Kazayı soruşturan İran sivil havacılık yetkililerinin yaklaşık 10 gün süreyle Nevruz nedeniyle ara verdiği, bu hafta yeniden başlayan çalışmalarda FDR da bulundu. İçinde dijital olarak uçağın tüm uçuş verilerinin bulunduğu FDR'ın çözümünün CVR'da olduğu gibi Fransa'da yapılması bekleniyor.

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Kazada tüm yolcular ile uçağın ikinci pilotu ve kabin memurunun cenazelerine ulaşılmıştı. Ancak Kaptan Pilot Beril Gebeş'in cenazesi bulunamamıştı. Ekipler, dağlık alanın farklı bölgelerinde kaptan pilotun cenazesini arıyor. Muhtemel yapısal hasar sonrasında Gebeş'in kokpitten ayrıldığı ve farklı bir bölgeye düşmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

İran’da kazayı araştıran ekip, kazanın aydınlatılmasında büyük öneme sahip uçuşa ilişkin verilerin kaydedildiği ve ağır hasar alan ‘Flight Data Recorder’ın (FDR) verilerinin kaydedildiği ana hafızayı da buldu. İran Ulusal Havacılık Örgütü Halkla İlişkiler Müdürü Reza Jafarzadeh, “Bu bellek, uçağın çarpışma nedenini belirlemek için yeniden okunabilir olması gereken uçak bilgi ve uçuş parametrelerini içerir” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a giden Başaran Yatırım Holding’e ait özel jet düşmüş, 3’ü mürettebat 11 kişin hayatını kaybetmişti.Hüseyin Başaran’ın tatil için Dubai’de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: www.kokpit.aero