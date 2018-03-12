İran’daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran’ın son röportajı ortaya çıktı!

İran'ın güneydoğusunda düşen Türk jetinde yaşamını yitiren Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın son röportajı ortaya çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding’e ait özel jet düştü. 3’ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Jette Hüseyin Başaran’ın tatil için Dubai’de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşının olduğu öğrenildi. Mina Başaran son röportajlarından birinde acılı babası Hüseyin Başaran ile görüntülenmiş ve yaptıkları bir tekneyi anlatırken, objektiflere yansımıştı.

“KADIKÖY’E YENİ BİR SOLUK GETİRECEĞİZ” DEMİŞTİ

Yine Mina Başaran rezidans projesinin tanıtım toplantısında görüntülenmişti. Başaran burada, “Kadıköy’e yeni bir soluk getireceğimize inanıyoruz” demişti.

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