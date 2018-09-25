İranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladı

İstanbul’da ev almaya çalışan İranlı iş adamını kaçırarak 100 bin euro fidye isteyen iki şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon sırasında ikinci katın penceresinden atlayarak şüphelilerden kurtulan iş adamının bacağının kırıldığı öğrenildi.

İstanbul’da 24 Eylül 2018’de polise başvuran İran uyruklu Mehradat Badbare (36), arkadaşının fidye için kaçırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Badbare ifadesinde, “Birlikte Taksim’e dolaşmak için geldik. Bir kafede otururken ona bir telefon geldi. Daha sonra yanımıza gelen biriyle birlikte ev bakmaya gittiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra beni telefonla arayıp ‘Çabuk 100 bin Euro bul hayatım tehlikede' dedikten sonra telefonu kapattı” dedi.

İŞADAMI POLİSE KONUM ATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fidyeciler, İranlı iş adamının telefonundan Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri ile görüştü. Görüşme öncesinde iş adamı konum bilgisi attı.

İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Beyoğlu'ndaki Cihangir ile Pürtelaş sokak arasında bir evi gösteren konum bilgisinin izini süren ekipler olay yerine geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu 2. kattaki daireyi tespit etti. Operasyon sırasında şüphelilerin paniğe kapılmasını fırsat bilen işadamı, şüphelilerin elinden kurtularak kendisini 2. Kattaki dairenin penceresinden aşağı attı. Bir alt kattaki klimaya takılarak yavaşlayan İranlı işadamı yere düştü. İki ayağı kırılan işadamı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ KISKIVRAK YAKALADI

Bu sırada olayın meydana geldiği binayı saran diğer polisler, Salamat D. ve Ayoup R.’yi gözaltına aldı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Salamat D.(24) ile Ayoup R.(45) olayla ilgili sorgulandı. Poliste ifade veren şüphelilerin işadamından alacakları olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.