İranlı iş adamı fidyecilerin elinden kurtulmak için ikinci kattan atladı

İstanbul’da 24 Eylül 2018’de polise başvuran İran uyruklu Mehradat Badbare (36), arkadaşının fidye için kaçırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Badbare ifadesinde, “Birlikte Taksim’e dolaşmak için geldik. Bir kafede otururken ona bir telefon geldi. Daha sonra yanımıza gelen biriyle birlikte ev bakmaya gittiğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Bir saat sonra beni telefonla arayıp ‘Çabuk 100 bin Euro bul hayatım tehlikede' dedikten sonra telefonu kapattı” dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fidyeciler, İranlı iş adamının telefonundan Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri ile görüştü. Görüşme öncesinde iş adamı konum bilgisi attı.
Beyoğlu'ndaki Cihangir ile Pürtelaş sokak arasında bir evi gösteren konum bilgisinin izini süren ekipler olay yerine geldiklerinde şüphelilerin bulunduğu 2. kattaki daireyi tespit etti. Operasyon sırasında şüphelilerin paniğe kapılmasını fırsat bilen işadamı, şüphelilerin elinden kurtularak kendisini 2. Kattaki dairenin penceresinden aşağı attı. Bir alt kattaki klimaya takılarak yavaşlayan İranlı işadamı yere düştü. İki ayağı kırılan işadamı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bu sırada olayın meydana geldiği binayı saran diğer polisler, Salamat D. ve Ayoup R.’yi gözaltına aldı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Salamat D.(24) ile Ayoup R.(45) olayla ilgili sorgulandı. Poliste ifade veren şüphelilerin işadamından alacakları olduğunu bu parayı tahsil etmeye çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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