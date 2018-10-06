İrlandalı turistin yuttuğu yüzük çıkartıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuyumcuya müşteri gibi giren turistin, el çabukluğuyla çalarak yuttuğu pırlanta yüzük, kolonoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Marmaris Devlet Hastanesinde gözetim altında tutulan İrlandalı turist Lan Campell, yuttuğu yüzüğün doğal yollardan çıkmaması üzerine, isteği doğrultusunda özel bir hastaneye getirildi. Pırlanta yüzük, burada kolonoskopi işlemi ile alındı. Turist, hastanede gözetim altında tutulmaya devam ediyor.

Turistin, taburcu edilmesinin ardından ifade işlemleri için emniyete ve daha sonra adliyeye sevk edileceği, pırlanta yüzüğün de bugün polis tarafından kuyumcuya teslim edileceği öğrenildi.

Tatil için Marmaris’e gelen Lan Campell (54), 4 Ekim’de, kuyumcuya girerek, 40 bin dolar değerindeki pırlantayı satın alma bahanesiyle incelemeye başlamış, el çabukluğuyla pırlantayı cebine atarak, iş yerinden ayrılmaya çalışmıştı. Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kameralarından pırlantanın Campell tarafından çalındığı belirlenince durumu polise bildirmişti. Ekiplerin geldiğini fark eden Campell, cebindeki pırlantayı yutarak kaçmaya çalışmıştı. AA