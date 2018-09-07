İş adamlarının korkulu rüyası olan çete çökertildi

İstanbul merkezli 4 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve kredi kartı ele geçirildi. Kamuoyunda 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütünün alt grubu olan çetenin iş adamlarından haraç aldığı öne sürülürken, operasyon kapsamında lüks araca ve bir yata el konuldu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri geçtiğimiz yıl ismi öğrenilemeyen iş adamı, bir çetenin tehdit ve şantajla kendisinden haraç istediğini ve kumar borcu bahanesiyle malına mülküne el koymaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında üyeleri belirlenen çete takibe alındı. Sürdürülen takipler sonucu çetenin kış aylarında İstanbul Beylikdüzü ve Şişli'de, yaz aylarında ise Muğla ve Bodrum merkez olmak üzere güney sahillerinde kumarhane kurduğu belirlendi.

BORÇLANDIRIP ÇÖKTÜLER

Çetenin kurduğu kumarhanelerde turizmci, sanayici gibi birçok işadamını kumar tuzağına düşürerek borçlandırıp ardından mal varlıklarına el koymaya çalıştığı belirlendi.

GASP PARALARIYLA TUR DÜZENLEDİLER

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, bu yöntemle elde ettiği paralarla, Bodrum'da lüks bir restoran açıp, yat ve lüks otomobiller satın alıp Ege ve Akdeniz‘de turlar düzenlediği tespit edildi. Yapılan takiplerin ardından polis çeteye yönelik dün sabah saatlerinde İstanbul, Muğla, Çorum ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 15 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi ve 128 adet kredi kartıyla hesap cüzdanı ele geçirildi. Öte yandan polis ekipleri, çete liderlerinden Mehmet Aziz S.'ye ait lüks bir aracın gizli bölmesinden de kalaşnikof marka silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 15 şüpheli emniyette sorguya alınırken, operasyon kapsamında bir yata ve lüks araca el konuldu.

Polisin çete liderleri olan Cem E. ve Mehmet Aziz S.'yi yakalama çalışmaları devam ettiği öğrenilirken, çetenin kamuoyunda Sarallar olarak bilinen suç örgütünün alt grubu olduğu öne sürüldü.