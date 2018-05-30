İş bulamadığı için 12 yaşındaki oğlunun gözü önünde intihara kalkıştı

Çalışmak için memleketi Urfa'dan İstanbul'a gelen Halil D., iş bulamadığı gerekçesiyle, oğlunun gözü önünde, Galata Köprüsü'nden atlayarak intihar etmek istedi. Demir, deniz polisi tarafından sudan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

OIay, saat 15.45 sıralarında meydana geldi.

İddialara göre, memleketi Urfa’da iş bulamayan Halil D., bir süre önce 12 yaşındaki oğluyla birlikte İstanbul’a geldi. Bir akrabasının yanında kalan Halil D., tüm uğraşlarına rağmen iş bulamadı.

Bunalıma giren Halil D., oğlunu da yanına alarak Galata Köprüsü’ne geldi. Oğluna, son çare olarak intihar edeceğini söyleyen baba Demir, korkulukların üzerine çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin, ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Halil D, kendini aşağı bıraktı.

Aşağıda hazır bulunan deniz polisi, suda çırpınmaya başlayan Halil Demir’i, denizden çıkarakak bota aldı. Eminönü tekne iskelesine çıkarılan Demir, daha sonra ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA