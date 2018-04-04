İş makinesi caddeyi birbirine kattı

Çekmeköy'de yokuş aşağıya kayan iş makinesi araca çarptıktan sonra çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada şans eseri caddede kimsenin olamaması faciayı önledi.

KEPÇEYİ İNDİREREK DURMAYA ÇALIŞTI

Kaza Mehmet Akif Mahallesi Günyamaç Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cevdet Demir, yokuşta iş makinesinin kontrolünü kaybetti. İş makinesi park hakindeki araçlara çarpmaya başladı. Araçlardan bir tanesi devrilirken diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü, iş makinesinin önündeki kepçeyi yere indirerek aracı durdurmaya çalıştı. İş makinesi önce çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

“DEPREM OLUYOR ZANNETTİK”

Kaza sırasında caddede panik yaşandı. Sesi duyarak dışarı çıkan market sahibi Ahmet Düzgün, “Deprem oluyor zannettim. Baktım kaya kaya aşağıya iniyor.Çöp kutusuna çarptı sonra direğe çarptı. Allahtan kimse yoktu o sırada” diye konuştu.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)