İşçi eylemi: Alışveriş yaptılar parasını ödemediler

İstanbul Etiler'de bulunan bir AVM'nin içindeki Makro Center'da tazminatını alamayan işçiler, ilginç bir eyleme imza attılar.

Emre ÇEVİK/İSTANBUL

Makro Center’dan çıkarılan personeller 2 yıldır alamadıkları tazminatları için Etiler’de Macro Center’da buluştu.

Market arabalarıyla mağazaya giren ve alışveriş yapan eski çalışanlar, aldıkları ürünleri kasadan geçirirken, “Bunları almaya paramız yok, henüz tazminatlarımız ödenmedi” diyerek aldıkları tüm ürünleri geri bıraktılar.

EYLEM SÜRECEK

Yaklaşık 100 kadar işçinin katıldığı eylemde çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu. Macro Center, işçilerin bu eyleminin ardından kepenk kapatmak zorunda kaldı. Çalışanların her gün farklı bir Macro Center mağazasında eylem yapacağı öğrenildi.