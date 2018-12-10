Çanakkale’den son dakika haberi: İşçi minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çanakkale'den kötü haber geldi. Bu sabah katliam gibi bir kaza yaşandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tır, Yeniceköy mevkisinde çarpıştı. Kazada, 4 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere götürülürken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

İSİMLER BELLİ OLDU

Kazada; Hatice Gökhan, Caner Bucak, Fikriye Gergin, Pakize Keçeci yaşamını yitirirken, Mustafa Bircan, Şerife Çalışkan, Sevil Atik, Gülşen Kaküloğlu, Hanife Bars, Gülşen Şeker ve Hanife Dayak ise yaralandı. Diğer yaralıların isimleri henüz öğrenilemedi.

AA-İHA