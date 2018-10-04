İşçilerin isyanı duyuldu…Yemek sorunu çözüldü

Konya'da, Şehir Hastanesi'nin inşaatında çalışan işçiler kendilerine kurtlanmış, böcekli yemekler verildiği gerekçesiyle isyan ettiler. sozcu.com.tr'nin isyanı gündemi getirmesinin ardından yüklenici firma harekete geçti. Şirket, yemek sağlayan şirketin sözleşmesini feshetti. İnşaatta çalışan 729 işçi için yarından itibaren yeni bir firmadan yemek yiyebilecek.

Konya'da, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve 2019’da tamamlanması planlanan Konya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler; kendilerine verilen yemeklerin kurtlanmış, böcekli olduğunu öne sürerek sosyal medya hesaplarından bazı fotoğraflar paylaştılar.

YEMEK FİRMASINA İHTAR ÇEKİLDİ

Hastane inşaatında çalışan işçilerin, gelen yemekleri ‘kurtlanmış ve böcekli olduğu gerekçesiyle’ yemedikleri ve onun yerine şantiye sahası dışındaki lokantalarda kendi imkanlarıyla yemek yedikleri belirtildi.

SÖZCÜ YAZDI ŞİRKET FESHETTİ

sozcu.com.tr’de yer alan haberin ardından, şehir hastanesinden yapımından sorumlu yüklenici firma YDA İnş. San. ve Tic. AŞ., yemek hizmet alımında bulunduğu Beysan Yapı Yemekçilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile olan sözleşmesini noter kanalıyla feshetti.

YARINDAN İTİBAREN ‘TEMİZ’ YEMEK YİYEBİLECEKLER

Fesih gerekçesi olarak, “sözlü ve yazılı uyarıların netice vermediği, firmanızın tüm bu uyarılara rağmen hijyen ve sağlık kurallarını dikkate almaksızın hizmet vermeye devam ettiği müvekkil şirketçe tespit edilmiş olup, taraflar arasında yapılan sözleşmenin feshi zaruri hale gelmiştir” denildi.

Konya Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 729 işçi için yarından itibaren yeni yemek hizmet alımına başlanacağı öğrenildi.

BAKAN ZİYARET ETMİŞTİ

Yüzde 50’si tamamlanan hastanenin hizmete girmesi halinde yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet vermesi öngörülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay inşaat çalışmalarını yerinde takip etmiş ve yetkililerden bilgi almıştı.

Kamu Özel İşbirliği modeliyle Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsünün finansmanında kullanılacak 265 milyon avroluk 18 yıl vadeli kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Siemens Bank ve Unicredit Bank'tan temin edilmişti.