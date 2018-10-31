İSG başvurusu nasıl yapılacak? İşte İSG sınav başvuru işlemleri…

İş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim alan ve sınava girmek isteyen İSG adaylar, İSG sınav başvurusu detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin takvimine göre 31 Ekim 2018 tarihinde yani bugün başlayacak olan İSG başvuruları 7 Kasım tarihine kadar sürecek. İşte detaylar...

İSG sınav başvuruları başlarken birçok kişi İSG sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman bitecek ve İSG sınavı hangi şehirlerde gerçekleşecek sorularını soruyor. İSG sınavı 15 Aralık 2018 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak. İSG sınavına ÖSYM’nin sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

15 ARALIK İSG SINAVI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

ÖSYM 2018 sınav takvimine göre 2018 İSG 2. Dönem Sınavı başvuruları 31 Ekim – 7 Kasım 2018 arasında yapılacak. İSG 2. Dönem15 Aralık 2018 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak. Her yıl 2 dönem olarak gerçekleştirilen İSG sınavları ile ilgili 2018 sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklanan takvime göre iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) adaylarının ikinci sınavları 15 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

İSG TESTLERİ KAÇ SORU OLACAK?

ÖSYM’nin ilgili sınava dair paylaştığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav salonuna saat 10.00’tan sonra hiç bir aday alınmayacak. 2018 İSG 2. Dönemde adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 sorunun yer alması planlanıyor. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecek, testler içinde ortak sorular da yer alabilecek.