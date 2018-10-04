IŞİD Ankara’nın göbeğinde okul açmış

Ankara'da polis, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirtilen bir dergiye ait, sözde eğitim kurumu olarak kullanılan binaya operasyon düzenledi. Milli Eğitim yetkililerinin de katıldığı operasyonda eğitim verildiği iddia edilen 4-9 yaş arasındaki çocuklar, ailelerine teslim edilmek üzere emniyete götürüldü

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü IŞİD’e desteklediği belirlenen Tevhid dergisinin Etimesgut ilçesindeki binasına operasyon yaptı. Binada, sözde eğitim kurumu oluşturulduğu ve yaşları 4-9 arasında değişen çocuklara örgütün ideolojileri doğrultusunda eğitim verildiği belirlendi. İLGİLİ HABER IŞİD'ın celladı Adana'da hastanede yakalandı Milli Eğitim yetkilileri ve Çocuk Şube ekiplerinin de katıldığı operasyonda, binada sözde eğitim verilen çocuklar, ailelerine teslim edilmek için emniyete götürüldü. Bina ise ekiplerce mühürlendi. Terör örgütü IŞİD’in üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen ve tutuklu olan “Ebu Hanzala” kod adlı Halis Bayancuk’un da daha önce zaman zaman binaya gelerek, toplantılar yaptığı belirtildi. Polis ekiplerinin binadaki arama ve incelemeleri devam ediyor. AA

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