IŞİD davasında ilginç savunma: Poşet fabrikasında çalışıyordum

Polisin operasyonu sırasında üzerindeki bombayı patlatan IŞİD'in sözde "Türkiye emiri" Yunus Durmaz'ın evinde ele geçirilen poşette parmak izi bulunan sanık B.D., "2001 yılında askerden geldim ve tutuklandığım güne kadar poşet fabrikasında çalıştım. Fabrikada çalışırken iki mağazadan poşet alıp satıyordum. Böyle bir işe bulaşmadım” dedi.

Gaziantep’i eylemleriyle kana bulayan terör örgütü DEAŞ’a ilişkin 7’si tutuklu toplam 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016’da IŞİD’li terörist İsmail Güneş tarafından bomba yüklü minibüsle düzenlenen intihar saldırısında, 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı. Soruşturmanın ardından aralarında terör saldırısının faillerinin de yer aldığı 110 sanık hakkında dava açılmıştı. Dava daha sonra 8 ayrı dosyaya ayrılmıştı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan B.A, B.D, E.Y, Ö.Ş.B, Y.K. ve Y.A. ile tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Kırkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklardan Y.K. de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, sanık B.D’ye, hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını belirterek söz hakkı verdi.

“POŞET FABRİKASINDA ÇALIŞIYORDUM”

Sanık B.D, 19 Mayıs 2016'da polisin operasyonu sırasında üzerindeki bombayı patlatan, Türkiye'de IŞİD tarafından yapılan tüm canlı bomba saldırılarını organize ettiği belirtilen ve 4 milyon lira ödül konularak kırmızı listede aranan örgütün sözde ‘Türkiye emiri’ Yunus Durmaz’ın evinde ele geçirilen bir poşette parmak izi bulunmasına ilişkin olarak, “Ben 2001 yılında askerden geldim ve tutuklandığım güne kadar bir poşet fabrikasında çalıştım. Fabrikada çalışırken poşet de satıyordum. İki mağazadan poşetler alıp satıyordum. Ben kesinlikle kimseye ne yardım ettim ne de böyle bir işe bulaştım” diye konuştu ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

İKİ KİŞİYE EV HAPSİYLE TAHLİYE

Söz alan diğer tutuklu sanıklar da suçsuz olduklarını ifade ederek, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar E.Y. ile Y.A’nın ev hapsiyle tahliyesi, diğer sanıkların tutukluluk hali ve adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı erteledi