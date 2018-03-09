‘IŞİD uyduruk bir örgüt’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, IŞİD terör örgütüyle ilgili açıklamalarda bulundu. IŞİD'in hiçbir mezheple bağdaşmadığını ifade eden Özhaseki, "Uyduruk bir örgüt. Bazı ülkeler, uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda konuştu. Fabrikaların neden olduğu kirliliğe tepki gösteren Özhaseki, ”Bir taraftan insanlar kirletiyor, bir taraftan vahşi şekilde üretilen atıklar var. O üretimden dışarı atılan bir kısmı zehirli, bir kısmı kimyasal atıklar; asıl tehlikeli onlar. Kocaman fabrika çok elektrik yakıyor diye, akşam saat 20.00’de elektriğin fişini çekiyor, arıtma tesisini çalıştırmıyor. Kirlilik de dışarı veriliyor. El insaf arkadaşlar. Güya akşam saat 17.00’den sonra memurlar gelmez diyorlar, ne kurtardık kârdır diyorlar. 7/24 izleniyorlar. Dünyada her şey para mı?” diye konuştu.

“HANGİ DÜNYA ÜLKESİNDE KALDI?”

Konuşmasında terörle mücadeleye de vurgu yapan Bakan Özhaseki, ”Bir tarafta PKK gibi bela, önce hak arama mücadelesi gibi çıktı, fakat Ak Parti döneminde hak namına iddia ettikleri ne varsa verildi. Hapishanelerde işkence yok. İsim koyamıyorlardı, koyuyorlar. Türkü söylemiyorlardı, söylüyorlar. Yatırım yapılmıyordu, yapılıyor. Şimdi teröristlerin yakıp yıktığı yerleri ben tek tek yapıyorum. Hâlâ silah ne? Bizim yavrularımızı vurmak ne? Hangi dünya ülkesinde kaldı böyle bir şey” dedi.

“IŞİD BİR PROJE”

Terör örgütü IŞİD’in de bir proje ürünü olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

”Medeni dediğimiz ülkeler hâlâ destekliyor. Suriye’de niye olduklarını sormayacak mıyız? Sınırınız mı ortak, kültürünüz mü; sormayacak mıyız? Katiller ordusuna silah vermeye niye devam ediyorsunuz? Efendim ‘IŞİD’e odaklanalım, konsantrasyonumuzu bozmayalım’. Aklımızla, zekâmızla alay ediyorlar. Ne IŞİD’i? IŞİD diye bir şey yok. İslam tarihi boyunca mezhepler vardır. İçinde IŞİD’in yeri yok. Tasavvufi akımlar vardır, içinde IŞİD’in yeri yok. Ne bu peki? Uyduruk bir örgüt. Kendi uydurdukları proje bir örgütü oraya koydular, onu bahane ederek geliyorlar. Onu yok etmek için geliyorlar. Önce bir alan açtılar. Ne büyük IŞİD’miş Suriye ve Irak’ın yarısını aldı götürdü adamlar. Şimdi ne oldu peki? Yavaş yavaş çekiliyorlar. 5 bin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya? Biz bunları sormayacak mıyız? ‘Demokrasi ve insan haklarını geliştirmek için buradayız’. Yapmayın ya, hangi ülkeye demokrasi götürdünüz; sormayacak mıyız bunları? Gözyaşı, ayrılık götürdüler. Asrın başında cetvelle çizdikleri ülkeler coğrafyasını şimdi şehir şehir bölüyorlar, sonra kavim kavim, sonra da mezhep mezhep bölecekler.” DHA