IŞİD üyelerine böcek arama cihazı gönderen hücreye TEM darbesi

İstanbul TEM Polisi yurt dışındaki IŞİD üyelerine silah ve lojistik malzeme gönderen bir hücreyle, örgüt adına işlem yapan hawala ofisine baskın düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde bulunan silah aparatları ve böcek arama cihazları dikkat çekti. Operasyonda yüklü miktarda paraya da el konuldu.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Geçtiğimiz aylarda terör örgütü IŞİD’in Yabancı Terör Savaşçısı (YTS) yapılanmasına yönelik baskın düzenleyen ekipler, yeni bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgilerle çalışma yapan TEM Polisi örgütün yurt dışındaki üyelerine silah ve malzeme gönderen bir hücresi belirlendi. Araştırmalarda şüphelilerin Fatih’teki bir adresi de Hawala ofisi olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Fatih, Avcılar, Çatalca, Kadıköy ve Ümraniye’de bazı adresler tespit edildi.

BÖCEK ARAMA CİHAZI

Çalışmaların ardından belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM Operasyon Timi’nin desteğiyle düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modeldeki silahlara ait çok sayıda şarjör, silah arama aparatları ve telsiz ele geçirildi. Polisin aramalarda bulunduğu böcek arama cihazları ise dikkat çekti.

PARALARA EL KONULDU

TEM Polisi, örgütün insan kaçakçılığı yapmak için kullanılan Hawala ofisine de baskın düzenledi. Adresteki, yüklü miktardaki paraya da el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER PARALAR;

* 8500gr Altın (Külçe+takı malzemesi)

* 18 kilogram ham gümüş

* 7000 gr külçe gümüş

* 1.794.000 Türk Lirası

* 1.300.000 Amerikan Doları

* 118.000 Euro

* 1.921.000 Suriye Lirası

* 4.500 Katar Dinar'ı

* 22.000 Mısır Poundu

* 350 Kuveyt Dinar'ı

* 109.500 Suudi Arabistan Riyalı

* 47.000 Birleşik Arap Emirlikleri Dinar'ı

* 5.000 Ürdün parası

* 1.610 İngiliz Sterlini

* 100 Kanada Doları

HAWALA

Hawala sistemi aslında “Havale” anlamına gelmektedir. Banka sistemi dışında olan bu sistemde daha çok döviz baronları yada para ofisi olarak kullanılan yerler kullanılır. Avrupa hayaliyle yola çıkan bir çok kişinin kaçakçılık çetelerince öldürülmesi yada yarı yolda bırakılması, bu sistemin uluslararası göçmen kaçakçıları tarafından kullanılmasına sebep oldu. Çeteler, Kaçakçılara güvenmedikleri için para vermekten çekinen göçmenler için farklı bir sistem geliştirdi. Bu sistemde göçmenler parayı doğrudan kaçakçılara vermiyor. Hawala sistemi ile çalışan döviz bürosuna para veriliyor. Görevliler ise para karşılığı bir şifre oluşturuyor. Bu şifreyi alan göçmenler gitmek istedikleri ülkeye varınca, şifreyi çete üyelerine iletiyor. Göçmen çetesi de bu şifreyi kullanarak, sistemin uygulandığı bir ülkeden parayı alabiliyor. Bir çok alanda sıkışan IŞİD’in de bu sistemi kullanmaya başladığı iddia ediliyor.