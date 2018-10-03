IŞİD’e yalnız kurt operasyonu

İstanbul Polisi terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi. Baskında, örgüt adına bireysel karar alarak terör eylemi düzenleyen 'Yalnız Kurt' yapısına üye olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. TEM ekipleri IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalarda terör örgütü üyesi bir şüpheli belirlendi.

Yapılan çalışmalarda şüphelinin Sultanbeyli'deki adresi tespit edildi. Araştırmaların ardından operasyon kararı alan ekipler D.P.'nin adresine operasyon düzenledi. Baskında gözaltına alınan şüphelinin ‘Telegram’ üzerinden ‘Yalnız Kurt'un el kitabı’ adli kitabı indirdiği belirlendi.

Terör örgütü IŞİD üyelerinin tek başlarına nasıl terör saldırısı yapacağını anlatan kitabı indiren şüphelinin ‘Yalnız Kurt’ yapısı içerisinde olduğu iddia edildi.

Yakalanan şüphelinin dijital malzemelerinde terör örgütü lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin fotoğrafları bulunduğu öne sürüldü.

Yakalanan şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. D.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.