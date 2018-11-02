IŞİD’in infazcısı böyle yakalandı

Terör örgütü IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz eden V.A., Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütü üyesi V.A.’nın Suriye’den Hatay’ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.’nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.’nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu. İLGİLİ HABER Çankırı'da gözaltına alınan 6 IŞİD'li tutuklandı Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.