IŞİD’in infazcısı böyle yakalandı

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütü üyesi V.A.’nın Suriye’den Hatay’ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.’nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.’nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu.
Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.
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