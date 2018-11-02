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IŞİD’in infazcısı böyle yakalandı

Terör örgütü IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz eden V.A., Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

android-time 19:57 2 Kasım 2018
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IŞİD’in infazcısı böyle yakalandı
Terör örgütü IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz eden V.A., Hatay'ın Belen ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD terör örgütü üyesi V.A.’nın Suriye’den Hatay’ın Belen ilçesine geldiğini saptadı. IŞİD adına çok sayıda kişiyi infaz ettiği belirlenen V.A.’nın kaldığı eve baskın yapan ekipler, teröristi yakaladı. V.A.’nın kaldığı evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman bulundu.

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Gözaltına alınan V.A., jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeceme tutuklandı.

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Son güncelleme: android-time 19:5802.11.2018
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