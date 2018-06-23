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IŞİD’in lider kadrosuna saldırı gerçekleştirildi

Irak savaş uçaklarının, Suriye'deki DEAŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 45 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

android-time 17:54 23 Haziran 2018
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IŞİD’in lider kadrosuna saldırı gerçekleştirildi
Irak savaş uçaklarının, Suriye'deki DEAŞ mevzilerine yönelik düzenlediği hava harekatında aralarında bazı yöneticilerin de yer aldığı 45 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye toprakları içerisinde terör örgütü DEAŞ'ın bazı yöneticilerinin bulunduğu 3 bölgeye ayrı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

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İstihbarat bilgilerine göre, düzenlenen ağır hava saldırısında aralarında örgütün medya sorumlusunun bulunduğu 45 militanın öldürüldüğü aktarıldı. Saldırıyla örgüte ağır bir darbe indirildiği belirtilen açıklamada, operasyonların devam edeceği vurgulandı. Irak savaş uçaklarının son 2 ay içerisinde Suriye topraklarında düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 100'e yakın DEAŞ’lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 17:5823.06.2018
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