Işık Yayıncılık’a 24 tutuklama

Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarının basıldığı Işık Yayıncılık’a yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık'tan elde edilen dijital verilerin incelemesini tamamladı.

Dijital verilerde Işık Yayıncılık çalışanlarının çoğunun adının, FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın da adının bulunduğu dua listesinde olduğu tespit edildi. Işık Yayıncılık içerisindeki Çamlıca Akademi yapılanması olarak adlandırılan birime 7 Mart'ta operasyon düzenlendi. İstanbul’un yanı sıra 3 şehirde 65 adrese düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

REHBERLİK ADI ALTINDA SOHBET DÜZENLEMİŞLER

FETÖ'nün yayın organları Sızıntı, Aksiyon, Foundaiton, Mata Air, Hira gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, şirket içerisinde rehberlik adı altında FETÖ'nün ideolojilerini anlatan sohbet organizasyonları düzenledikleri, katılanlardan burs, bağış ve himmet topladıkları belirtildi.

KREDİ ÇEKEREK, BANK ASYA’YA YATIRMIŞLAR

Şüphelilerin bir bölümünün de 2015 yılından sonra örgütten kopmaları engellemek için, ‘Demlik Kulüp' adı altında organizasyon yaparak, işten atılanları yine FETÖ ile iltisaklı şirketlere yerleştirdikleri tespit edildi. Kaynak Holding içerisinde personelden toplanan burs, bağış, himmet ve kurban paralarının Işık Yayıncılık adına alınmış banka mobil pos cihazlarından yasal sisteme aktarıldığı, bu yolla FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ‘telif' ücreti adı altında para gönderilmesine aracılık yapıldığı belirlendi. Şüphelilerin bazılarının, başka bankalardan bireysel ve ihtiyaç kredisi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları tespit edildi.

24 TUTUKLAMA

Işık Yayıncılık A.Ş.'nin yazı işleri kadrosu, editörleri, yabancı yayınlar pazarlama müdürü, yurt dışı temsilcisinin de aralarında bulunduğu 41 şüpheliden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.