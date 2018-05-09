İşimiz zor, Meclis çoğunluğu gidebilir!

AKP’li eski vekillerin bulunduğu 100 partili Ankara’daki yemekte buluştu. Gündem 24 Haziran seçimleriydi. Eski vekiller partinin TBMM’deki çoğunluğunu kaybedeceği endişesini dile getirdi...

AKP'nin ilk dönemi olan 2002-2007 yılları arasında Milletvekilliği görevinde bulunan 100 kadar isim Ankara'daki bir yemekte buluştu. TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek ile bazı bakan ve parti yöneticisi isimlerin de katıldığı yemekte 24 Haziran seçimleri konuşuldu. Eski vekillerin büyük bölümü, seçimlerde partinin TBMM'deki çoğunluğunu kaybedebileceği endişesini paylaştı.

YILDIRIM YARDIMCISINI GÖNDERDİ

22. dönem milletvekilleri, Bingöl eski Milletvekili Feyzi Berdibek'in ev sahipliğinde Dikmen Vadisi'ndeki Recep Usta Restoran'da bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım davetli olduğu yemeğe, Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın programı uzayınca katılamadı. Yerine Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nu gönderdi. Yemek masasında konuşulan konu da 24 Haziran seçimleri oldu.

‘SAHADA VEKİLLER YOK' VURGUSU

Halen milletvekili olan Faruk Çelik, Cemil Çiçek, Bayram Özçelik, Mustafa Ilıcalı gibi isimlerin de katıldığı yemekte, illerine gitmeyen vekiller eleştirildi. Eski vekiller, “Seçim bölgemde milletvekillerini göremiyorum. Teşkilattan ve seçmenlerden de benzeri şikayetler alıyoruz. 2002'den beri saha hiç bu kadar boş bırakılmamıştı” tespitini yaptılar.

MİLLET İTTİFAKI DENGELERİ BOZDU

Seçim bölgelerinde ve yaşadıkları yerlerdeki ‘halkın nabzını' birbirlerine aktaran eski vekiller, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ‘ikinci turda da olsa alınabileceğini' ancak Meclis çoğunluğunun kaybedileceği yorumunu yaptılar. Muhalefetin kurduğu ‘millet ittifakının' tüm hesapları alt üst ettiği ve İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin AKP'deki ‘emanet oyları' alacağına dikkat çekildi.