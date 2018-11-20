Aynı binada, bu kez 2 boyacı 5’inci katta mahsur kaldı

Adana'da 9 katlı bir binada onarım yapan işçilerin bulunduğu iskelenin halatı 7. katta kopunca 5. katın pencere boşluğuna düşen işçileri Can-Kur ekipleri kurtardı. Apartmanın dış cephesini boyayan işçiler, 4 gün önce de asansörlü iskelede yaşanan arıza nedeniyle mahsur kalmışlardı.

Olay Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Caddesi’nde bulunan 9 katlı bir binada işçiler onarım çalışması başlattı. Dış cepheye halatlara bağlı bir şekilde iskele kurup sabah saatlerinde çalışma başlatan işçiler, iskele ile 7. kata geldikleri sırada iskelenin iki halatı kopunca düşme tehlikesi geçirdi. Halatlara tutunan ve ölümden son anda kurtulan iki işçi 5. kata kadar sarkarak pencerenin boşluğuna sığındı. Bu arada çevredeki vatandaşlar ve diğer işçiler hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri pencere boşluğunda kurtarılmaya bekleyen iki işçiye 6. katın penceresinden merdiven sarkıtıp bellerinden de iple bağlayarak onları yukarı çekti. Kısa süre sonra ölümle burun buruna gelen iki işçi kurtarıldı.

4 GÜN ÖNCE DE MAHSUR KALMIŞLARDI

17 Kasım’da aynı binanın dış cephesini boyayan 2 işçinin bulunduğu asansörlü iskele arızalanmıştı. 9’uncu katın balkonundaki PVC pencereye tututan işçilerden Onur Durmuşoğlu, polis ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu güçlükle kurtarılmıştı.