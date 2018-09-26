İSKİ açıkladı! Sular ne zaman gelecek? İstanbul’da su kesintisi başladı…

İstanbulluların susuz kalmasına neden olan kesinti başladı. İSKİ su kesintisinin ne zaman sonlanacağını açıkladı. Son dönemlerin en uzun su kesintisi olan bu kesinti, yapılan açıklamaya göre 30 saat sürecek. Peki sular, hangi ilçelerde kesildi, ne zaman gelecek? İşte suların geleceği gün ve saat...

Su kesintisi yaşanmasıyla beraber vatnadaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İSKİ'den yapılan duyuruya göre, pek çok ve ilçede uzun saatler süren su kesintileri yaşanacak. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede su kesintisi yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve sular ne zaman gelecek sorularının yanıtını merak ediyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİ YAŞANAN BÖLGELER

Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi:

Tamamı.

Çatalca İlçesi:

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi:

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

SU KESİNTİSİ NEDEN YAŞANIYOR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) açıklamasına göre, Kuzey Marmara ve yeni havalimanı otoyollarının inşaatı kapsamında Terkos-İkitelli ana isale hattında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle üç gün su kesintisi yaşanacak.