İSKİ personel alım sonuçlarını açıkladı! İSKİ personel alımı sonuç sayfası

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde personel alımı yapacağını duyurmuş ve başvuruları almıştı. Bu akşam İSKİ personel alımı sonuçları açıklandı. Haberimizde yer alan linkten İSKİ tarafından açıklanan sonuçlara erişebilirsiniz.

İSKİ personel alım sonuçlarını açıkladı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 26 Kasım 2018 tarihi itibari yayımladığı ilana göre farklı pozisyonlarda toplamda 461 kişilik kadro ile alım yapacağını belirtmişti. İşte İSKİ personel alım sonuçları sorgulama ekranı…

İSKİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI

TALEP EDİLECEK ÖZEL BELGELER NELER?

– Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.)

– Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumca tasdik edilebilir.)

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi “