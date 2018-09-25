İSKİ su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek?

İSKİ'den gelen açıklamalara göre İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar hangi ilçede su kesintisi yaşanacak, saat kaçta başlayacak ve sular ne zaman gelecek merak ediyor. İşte İSKİ açıklaması ve sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

İSKİ'nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süre belirli bölgelere su verilemeyecek. Suların kesileceği ilçeler aşağıdaki gibidir. HANGİ MAHALLELERE SU VERİLMEYECEK? Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri. Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri. Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri. Arnavutköy İlçesi:

Tamamı. Çatalca İlçesi:

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri. Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi. Küçükçekmece İlçesi:

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri. Sultangazi İlçesi:

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri. Eyüpsultan İlçesi:

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri. SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ'nin suların kesileceği tarih için yaptığı açıklama şu şekilde; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

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