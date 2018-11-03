İSKİ’de şimdi de büyük benzin yolsuzluğu iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSKİ, şimdi de benzin yolsuzluğu iddiası ile gündemde. Dün akşam FOX Ana Haber’de Emre İzkübarlas'a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Nadir Ataman İSKİ’deki yolsuzlukla ilgili önemli iddialarda bulundu.

İBB'ye bağlı olan ve yaklaşık 8 milyar bütçeye sahip olan İSKİ'de önemli bir yolsuzluk yapıldığını öne süren CHP'li Nadir Ataman şunları söyledi:

100 KM'DE 63 LİTRE BENZİN TÜKETMİŞ

“İSKİ suyla benzini karıştırmış daha doğrusu benzini su zannederek içmişler. Bu su diye içilen benzin hangi bürokratların araçları tarafından içildi bunun cevabını arıyoruz.Sayıştay, yaptığı incelemede İSKİ'ye ait binek araçların, 100 km'de ortalama 4-5 litre benzin tüketmesi gerekirken 63 litre benzin tükettiğini saptadı. Yolcu başına düşen tüketim üzerinden hesaplanırsa, araçlar yolcu uçağından 5 kat daha fazla yakıt harcıyor. Yani 175 yolcu kapasiteli bir uçak, 100 km'de kişi başına 2,57 litre yakıt tüketirken, yolcu kapasitesi 5 olan İSKİ' ye ait binek otomobil, aynı mesafede kişi başına 5 kat fazla, yani 12,6 litre benzin tüketiyor. Bunun bir açıklaması olmalı.”

SEÇİM ARAÇLARINA MI VERİLDİ?

İSKİ'nin araçlarında araç takip sistemi olmadığını söyleyen Ataman, “Hafriyat araçlarına taktırdığınız sistemi niye kendi araçlarınıza taktırmıyorsunuz? Listede olmayan araçlar yakıt almış bu araçlar kimin? Buradan yandaş vakıf araçlarına, AKP teşkilat araçlarına seçimde kullanılan araçlara benzin verildi mi? Halkın parası kimlerin cebine gidiyor?” dedi.